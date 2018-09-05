У Чехії гелікоптер впав на склад: є жертви

У середу, 5 вересня, у чеському місті Плзень близько 17:20 за місцевим часом невеликий гелікоптер впав на склад промислового підприємства.

Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

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Очевидці події зазначають, що приватний гелікоптер Robinson R 44 пролетів над місцевістю, де сталася катастрофа, не зміг зманеврувати і впав на дах складу. На борту гелікоптера було четверо людей.

На жаль, двоє людей отримали поранення, несумісні з життям. За життя двох іншими медики боролися, однак їхні життєві функції відновити не вдалося,

– повідомили у місцевій поліції.

Видання зазначає, що гелікоптер пробив дах і застряг у конструкціях будівлі. В момент аварії на складі людей не було.

На місці катастрофи працюють правоохоронці і рятувальники. Обставини інциденту з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, нещодавно в Афганістані вертоліт Мі-8, яким керував екіпаж з українців, злетів, набрав 15 метрів і упав. У підсумку фактично всі, хто перебували на його борту, загинули.