У Чехії горить склад із нафтопродуктами, чути вибухи: вражаючі фото та відео

10 вересня поблизу населеного пункта Лукове, що неподалік міста Кромержиж у Чехії на складі із нафтопродуктами вибухнули та загорілися паливні баки. Внаслідок інциденту одна людина отримала поранення.

Про це інформує Český rozhlas.

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Як пишуть у виданні, на місці пожежі працюють вогнеборці та медики. За попередніми даними, поранення отримала одна людина.



У Чехії горять склади із нафтопродуктами, вибухають резервуари з пальним

Відомо, що на території складу розриваються резервуари із пальним, – це значно ускладнює роботу пожежників.

Рятувальники також повідомили, що на території складу розташовані чотири підземних нафтосховища, де зберігають 140 тисяч кубів нафти і нафтопродуктів. Склад належить фірмі Čepro.

Своєю чергою, місцева влада повідомила, що немає необхідності евакуйовувати мешканців ближніх населених пунктів, проте дороги поблизу складу перекриті.

Також людей, які проживають поблизу місця інциденту, просять щільно закривати вікна. Як видно на фото та відео, знятих поблизу складу, в небо після вибухів резервуарів із пальним піднявся густий чорний дим.

У Чехії горить склад із нафтопродуктами: