У Чехії створять e-каталог місць української пам’яті, – посол України в Чехії

У 2019 році розпочнеться створення електронного каталогу місць української пам’яті в Чехії.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс у себе на Facebook-сторінці.

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Дипломат повідомляє, що цього року посольство організувало поїздку місцями української пам’яті на території Чехії в рамках відзначення Дня захисника України.

Минулого року ми започаткували цю непросту роботу і відновили дуже багато могил. Цього року робота продовжилася. Загалом у 2018 році було впорядковано 11 поховань видатних українських діячів у Празі, 3 поховання – у Подєбрадах та 2 пам’ятники у Ліберці і Пршібрамі,

– зазначив Перебийніс.

Більше того, за фінансової підтримки МЗС України у місті Ліберець відновили пам’ятник воїнам УНР, створений за проектом художника Василя Касіяна, у місті Пршібрам – пам’ятник скульптора Михайла Бринського на могилі його друга та бойового товариша Миколи Шемердяка.

Крім того, у Празі адоптовано та впорядковано могили І.Пулюя та І.Горбачевського, М.Славінського та М.Стаховського, В.Леонтовича та Л.Грабини, О.Полянського та С.Бородаєвського, М.Вікула, М.Тобілевича та Я.Індишевського. У Подєбрадах адоптовано та впорядковано могили І.Івасюка, Д.Коваленко та Л.Танцюри.

Наступного року плануємо продовжити цю роботу, а також розпочати роботу над створенням електронного каталогу місць української пам’яті на території ЧР,

– зазначив посол і закликав українців у Чехії допомогти у пошуку поховань українців.

Дипломат закликав українців у Чехії допомогти у пошуку поховань українців.

До слова, нещодавно на північному сході Чехії, на шахті ČSM, розташованій біля міста Карвіна, вибухнув метан. Унаслідок вибуху загинули 13 шахтарів, більшість жертв є громадянами Польщі.