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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      У Чехії створять e-каталог місць української пам’яті, – посол України в Чехії

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      У Чехії створять e-каталог місць української пам’яті, – посол України в Чехії
      У Чехії створять e-каталог місць української пам’яті, – посол України в Чехії / Фото з відкритих джерех

      У 2019 році розпочнеться створення електронного каталогу місць української пам’яті в Чехії.

      Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс у себе на Facebook-сторінці.

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      Дипломат повідомляє, що цього року посольство організувало поїздку місцями української пам’яті на території Чехії в рамках відзначення Дня захисника України.

      Минулого року ми започаткували цю непросту роботу і відновили дуже багато могил. Цього року робота продовжилася. Загалом у 2018 році було впорядковано 11 поховань видатних українських діячів у Празі, 3 поховання – у Подєбрадах та 2 пам’ятники у Ліберці і Пршібрамі,
      – зазначив Перебийніс.

      Більше того, за фінансової підтримки МЗС України у місті Ліберець відновили пам’ятник воїнам УНР, створений за проектом художника Василя Касіяна, у місті Пршібрам – пам’ятник скульптора Михайла Бринського на могилі його друга та бойового товариша Миколи Шемердяка.

      Крім того, у Празі адоптовано та впорядковано могили І.Пулюя та І.Горбачевського, М.Славінського та М.Стаховського, В.Леонтовича та Л.Грабини, О.Полянського та С.Бородаєвського, М.Вікула, М.Тобілевича та Я.Індишевського. У Подєбрадах адоптовано та впорядковано могили І.Івасюка, Д.Коваленко та Л.Танцюри.

      Наступного року плануємо продовжити цю роботу, а також розпочати роботу над створенням електронного каталогу місць української пам’яті на території ЧР,
      – зазначив посол і закликав українців у Чехії допомогти у пошуку поховань українців.

      Дипломат закликав українців у Чехії допомогти у пошуку поховань українців.

      До слова, нещодавно на північному сході Чехії, на шахті ČSM, розташованій біля міста Карвіна, вибухнув метан. Унаслідок вибуху загинули 13 шахтарів, більшість жертв є громадянами Польщі.

      Теги: Новини України Чехія
      Джерело: 24 канал
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