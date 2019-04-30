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      У Чехії суд підтримав готель, який не приймав росіян без заяви проти анексії Криму

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      Конституційний суд Чехії підтримав готель у непоселенні росіян, що відмовлялися засудити анексію Криму
      Конституційний суд Чехії підтримав готель у непоселенні росіян, що відмовлялися засудити анексію Криму / Фото з відкритих джерел

      Готель у чеському місті Острава відмовився поселяти громадян Росії, доки вони не напишуть заяви із засудженням анексії Криму. Чеській комерційній інспекції це не сподобалось – вона звинуватила власників у дискримінації та наклала штраф, однак конституційний суд країни порушень не побачив

      Також суд скасував штраф, який наклали на фірму-власницю готелю.  Тепер справа повертається на повторний розгляд до Найвищого адміністративного суду Чехії.повідомляє "Радіо Свобода".

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      У справі  із готелем Brioni в центрі Острави йшлося про безпосереднє і емоційне висловлення політичної позиції його власника. Причина різкої позиції власника готелю – однозначне порушення міжнародного права, яким є анексія Криму Росією. Ця позиція збігається з зовнішньою політикою Чехії і політикою міжнародних організацій. Конституційний суд у цьому жодної дискримінації не побачив. 

      Підприємець не мусить бути політично нейтральним і при здійсненні підприємницької діяльності йому не можна заборонити висловлювати свою політичну позицію, якщо це робиться коректним чино,
      – наголосив суддя-доповідач у справі Войтех Шимічек.

      До того ж, у суді наголосили, що готель повівся передбачувано і анонсував таке обмеження своїх послуг в інтернеті.

      Із чого почався скандал у чеському готелі?Скандал спалахнув навесні 2014 року, невдовзі по тому, як Росія анексувала український Крим. Коли у квітні того року готель Brioni перевірила Чеська комерційна інспекція, там виявили оголошення, що громадяни Росії не можуть поселитися там, якщо не підпишуть заяву з засудженням окупації Криму.  Інспекція наклала на фірму-власник готелю штраф у 50 тисяч чеських крон. За нинішнім курсом – це майже 58 тисяч гривень. Згодом суди знизили штраф до 5 тисяч. 

      Найвищий адміністративний суд тоді констатував, що висловлення політичної позиції не дає права примушувати клієнтів відмежовуватися від зовнішньої політики їхньої держави. Власники готелю не погодилися з цим і дійшли з оскарженнями до Конституційного суду.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Чехія Новини політики
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