У Чехії суд підтримав готель, який не приймав росіян без заяви проти анексії Криму

Готель у чеському місті Острава відмовився поселяти громадян Росії, доки вони не напишуть заяви із засудженням анексії Криму. Чеській комерційній інспекції це не сподобалось – вона звинуватила власників у дискримінації та наклала штраф, однак конституційний суд країни порушень не побачив

Також суд скасував штраф, який наклали на фірму-власницю готелю. Тепер справа повертається на повторний розгляд до Найвищого адміністративного суду Чехії.повідомляє "Радіо Свобода".

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У справі із готелем Brioni в центрі Острави йшлося про безпосереднє і емоційне висловлення політичної позиції його власника. Причина різкої позиції власника готелю – однозначне порушення міжнародного права, яким є анексія Криму Росією. Ця позиція збігається з зовнішньою політикою Чехії і політикою міжнародних організацій. Конституційний суд у цьому жодної дискримінації не побачив.

Підприємець не мусить бути політично нейтральним і при здійсненні підприємницької діяльності йому не можна заборонити висловлювати свою політичну позицію, якщо це робиться коректним чино,

– наголосив суддя-доповідач у справі Войтех Шимічек.

До того ж, у суді наголосили, що готель повівся передбачувано і анонсував таке обмеження своїх послуг в інтернеті.

Із чого почався скандал у чеському готелі?Скандал спалахнув навесні 2014 року, невдовзі по тому, як Росія анексувала український Крим. Коли у квітні того року готель Brioni перевірила Чеська комерційна інспекція, там виявили оголошення, що громадяни Росії не можуть поселитися там, якщо не підпишуть заяву з засудженням окупації Криму. Інспекція наклала на фірму-власник готелю штраф у 50 тисяч чеських крон. За нинішнім курсом – це майже 58 тисяч гривень. Згодом суди знизили штраф до 5 тисяч.



Найвищий адміністративний суд тоді констатував, що висловлення політичної позиції не дає права примушувати клієнтів відмежовуватися від зовнішньої політики їхньої держави. Власники готелю не погодилися з цим і дійшли з оскарженнями до Конституційного суду.