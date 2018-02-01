У Чехії вилучають шкільні атласи зі "спірним" Кримом

Міністерство освіти Чехії вилучило зі списку затверджених підручників шкільний атлас світу, на якому незаконно анексований Росією Крим зобразили як спірну територію.

Повідомлення про це 31 січня з'явилось на сайті чеського Міносвіти.

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Міністерство освіти вивчило ситуацію і прийняло рішення вилучити атласи зі списку рекомендованих навчальних посібників. Натепер міністерство перебуває у контакті з видавцями, щоб якомога швидше ситуація була виправлена,

– запевнили у відомстві.

Посол України в Чехії зазначив, що Міністерство освіти Чехії відкликало дозвіл на використання у школах атласів, в яких Крим був позначений як "спірна" територія після відповідної реакції посольства.

Після звернення Посольства України Міністерство освіти Чехії відкликало дозвіл на використання у школах атласів, в яких Крим був позначений як "спірна" територія https://t.co/4NzWxqOBsm — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 31 січня 2018 р.

Окрім анексованого українського Криму, "спірною" територією у чеському атласі також намалювали Абхазію та Південну Осетію. МЗС Грузії також звернулось зі скаргою.

До слова, на початку грудня 2017-го найбільший перевізник країни "Чеські залізничні дороги" випустив щоденник, у якому Крим зобразили частиною Росії і присвоїли території терористичній "Ісламській державі".