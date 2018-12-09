У чемпіонаті Англії вибухнув новий расистський скандал, який розслідуватиме поліція

У 16 турі чемпіонату Англії між "Челсі" та "Манчестер Сіті" вболівальники лондонського клубу зробили расистські висловлювання на адресу гравця гостей Рахіма Стерлінга.

Через це англійська поліція розшукує уболівальників лондонського клубу, повідомляє AFP.

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За інформацією джерела, за розслідування цієї справи взялися також Футбольна асоціація Англії та сам клуб "Челсі". Представники "пенсіонерів" мають намір співпрацювати з поліцією і вивчити записи камер відеоспостереження, щоб встановити особи правопорушників.

The bad old days are back! Chelsea you have been shamed by this disgusting racist fan! absolutely no doubt about what he says. pic.twitter.com/ISDCDlBc1z — Ian Wright (@IanWright0) 8 декабря 2018 г.

Стерлінг після матчу прокоментував інцидент на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Зазвичай я не та людина, яка багато говорить, але вважаю, що люди повинні знати мою позицію. Те, що трапилося в матчі з "Челсі", викликає тільки усмішку, нічого кращого я і не очікував", – написав Рахім.

Стерлінг навів приклад "двох молодих гравців, які грають в одній команді, і роблять хороші речі. Купити будинок своєї матері, яка вклала в тебе багато сил, – добра справа. Але преса підносить це по-різному, в залежності від того, йдеться про білого гравця або про темношкірого.

Це неприпустимо. Він не зробив нічого поганого, але це піднесли абсолютно інакше, виставивши молодого темношкірого хлопця в поганому світлі. Вони самі розпалюють расизм, люди стають агресивними".

Відзначимо, що матч завершився з рахунком 2:0 саме на користь "Челсі".

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