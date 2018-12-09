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      У чемпіонаті Англії вибухнув новий расистський скандал, який розслідуватиме поліція

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      Рахім Стерлінг
      Рахім Стерлінг / Ghanasoccernet.com

      У 16 турі чемпіонату Англії між "Челсі" та "Манчестер Сіті" вболівальники лондонського клубу зробили расистські висловлювання на адресу гравця гостей Рахіма Стерлінга.

      Через це англійська поліція розшукує уболівальників лондонського клубу, повідомляє AFP.

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      За інформацією джерела, за розслідування цієї справи взялися також Футбольна асоціація Англії та сам клуб "Челсі". Представники "пенсіонерів" мають намір співпрацювати з поліцією і вивчити записи камер відеоспостереження, щоб встановити особи правопорушників.

       

       

      Стерлінг після матчу прокоментував інцидент на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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      "Зазвичай я не та людина, яка багато говорить, але вважаю, що люди повинні знати мою позицію. Те, що трапилося в матчі з "Челсі", викликає тільки усмішку, нічого кращого я і не очікував", – написав Рахім.

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Good morning I just want to say , I am not normally the person to talk a lot but when I think I need my point to heard I will speak up. Regarding what was said at the Chelsea game as you can see by my reaction I just had to laugh because I don’t expect no better. For example you have two young players starting out there careers both play for the same team, both have done the right thing. Which is buy a new house for there mothers who have put in a lot of time and love into helping them get where they are, but look how the news papers get there message across for the young black player and then for the young white payer. I think this in unacceptable both innocent have not done a thing wrong but just by the way it has been worded. This young black kid is looked at in a bad light. Which helps fuel racism an aggressive behaviour, so for all the news papers that don’t understand why people are racist in this day and age all i have to say is have a second thought about fair publicity an give all players an equal chance.

      Допис, поширений Raheem Sterling x (@sterling7)

       

       

      Стерлінг навів приклад "двох молодих гравців, які грають в одній команді, і роблять хороші речі. Купити будинок своєї матері, яка вклала в тебе багато сил, – добра справа. Але преса підносить це по-різному, в залежності від того, йдеться про білого гравця або про темношкірого.

      Це неприпустимо. Він не зробив нічого поганого, але це піднесли абсолютно інакше, виставивши молодого темношкірого хлопця в поганому світлі. Вони самі розпалюють расизм, люди стають агресивними".

      Відзначимо, що матч завершився з рахунком 2:0 саме на користь "Челсі".

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      Теги: Футбол Спорт Манчестер Сіті
      Джерело: 24 Канал
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