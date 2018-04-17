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У Черкасах чоловік накинувся з ножем на поліцейського: з'явилось відео з місця злочину

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У Черкасах чоловік з ножем накинувся на правоохоронців
У Черкасах чоловік з ножем накинувся на правоохоронців / Фото з відкритих джерел

53-річний чоловік напав на трьох правоохоронців у відділку. Відомо, що попередньо він домовився з поліцейським про зустріч.

Про це повідомляє Нацполіція в Черкаській області.

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До поліції звернувся місцевий житель з приводу зустрічі з дільничним офіцером поліції. Під час перебування на території Черкаського відділу поліції чоловік зненацька напав на поліцейського та завдав йому ножового поранення в спину,
– йдеться у повідомленні Національної поліції.

Під час затримання зловмисник наніс ножові поранення ще двом правоохоронцям. Наразі поліцейських доставлено до лікарні.

За посягання на життя поліцейського, чоловіку загрожує максимальний термін покарання – довічне позбавлення волі.

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Черкас
Джерело: 24 Канал
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