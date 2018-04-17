У Черкасах чоловік накинувся з ножем на поліцейського: з'явилось відео з місця злочину

53-річний чоловік напав на трьох правоохоронців у відділку. Відомо, що попередньо він домовився з поліцейським про зустріч.

Про це повідомляє Нацполіція в Черкаській області.

Читайте також: Працівники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл: є поранені

До поліції звернувся місцевий житель з приводу зустрічі з дільничним офіцером поліції. Під час перебування на території Черкаського відділу поліції чоловік зненацька напав на поліцейського та завдав йому ножового поранення в спину,

– йдеться у повідомленні Національної поліції.

Під час затримання зловмисник наніс ножові поранення ще двом правоохоронцям. Наразі поліцейських доставлено до лікарні.

За посягання на життя поліцейського, чоловіку загрожує максимальний термін покарання – довічне позбавлення волі.