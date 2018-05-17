У Черкасах на групу школярів впало дерево: є постраждалі

На групу дітей, які поверталися із екскурсії у Черкасах, впало дерево. Внаслідок цього, чотири дитини отримали травми і перебувають у лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Черкаській області.

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Сьогодні по вулиці Лесі Українки в місті Черкаси на групу дітей, учнів другого класу однієї із місцевих шкіл, які поверталися з екскурсії, впало дерево. В результаті тілесні ушкодження отримало чотири дитини. Дітей доставлено до лікарні, де їм надається медична допомога, загиблих немає,

– йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюється всі обставини події та ступінь нанесення тілесних ушкоджень потерпілим, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.



Дерево, яке впало на групу школярів-другокласників

