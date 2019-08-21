У Черкасах пожежа на сміттєзвалищі: чому загорілося та чи є небезпека для людей

У Черкасах, просто посеред міста, вже декілька тижнів палає занедбаний військовий полігон. Дим від пожежі доходить до сусідніх будинків.

Вогонь охопив 250 квадратів. Рятувальників сюди приїжджають ледь не щодня. Кажуть, що це підпал, адже востаннє сміття зайнялося одразу в трьох місцях. На попіл перетворився майже гектар території.

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"Полігон в цьому році горить дуже часто, тільки за минулий тиждень виїжджали туди близько 5-6 разів", – зазначив начальник Черкаського відділу ДСНС Андрій Хижняк.



Рятувальники вже неодноразово гасили пожежу

Просто біля полігону розташовані житлові будинки. І люди говорять, що вже не можуть терпіти цього смороду. Насправді колишній полігон горить щоліта уже п'ятий рік поспіль.

15 років тому, коли військові припинили проводити там навчання, комунальники почали звозити сюди опале листя. Потім побутове сміття стали залишати і містяни.



На полігон звозять опале листя

Коли йдеться про загорання сміття – то це величезна проблема, оскільки ніколи не знаєш, що горить і що внаслідок цього утвориться. Більшість цих речовин шкідливо впливає на здоров’я людини,

– наголосив еколог Олег Спрягайло.

У міськраді почали думати над розв'язанням проблеми лише після останніх масштабних пожеж. Вони вирішують, як перекрити всі в’їзди на полігон, аби не дозволити людям поповнювати звалище відходами. Тим часом підприємство, яке тримає на балансі сміттєзвалище, коштів на це немає, тому хочуть допомоги з міського бюджету.



Колишній полігон горить щоліта уже п'ятий рік поспіль

Якщо депутати таки виділять кошти – шлагбауми встановлять через декілька тижнів. Проте вивозити гори небезпечного сміття із полігону поки що чиновники не планують.