У Черкасах скоєно напад на депутата

У Черкасах 29 серпня невідомі напали на депутата міської ради та викрали його автомобіль і зброю. На місце інциденту вирушила слідчо-оперативна група, а по області було введено оперативний план "Перехоплення".

Про це повідомляє прес-служба поліції Черкащини. Читайте також: "Мерзотник!": розлючена Богословська накинулася з кулаками на Червоненка (відео) За цим фактом правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень за статтями розбій; незаконне заволодіння транспортним засобом; викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем. Наразі поліція вживає заходів щодо встановлення осіб нападників та їх затримання.