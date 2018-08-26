У Черкасах спаплюжили могилу загиблого захисника "Донецького аеропорту": фото

У Черкасах невідомі поглумилися над могилою загиблого учасника АТО на Донбасі Андрія Терещенка. Так, вандали спалили прапор України, встановлений поруч із пам’ятником.

Про це розповіла місцева журналістка Марія Голуб, повідомляє "Центр Черкаських медіа". У зв'язку з інцидентом, батько загиблого військового написав заяву в поліцію. Зараз правоохоронці вивчають всі обставини скандалу. Читайте також: У Запоріжжі вандали розтрощили пам'ятник українським героям: фото з місця інциденту Зазначимо, що Терещенко загинув, захищаючи Донецький аеропорт 2 грудня 2014 року. Боєць був посмертно нагороджений орденом "За мужність III ступеня" указом президента від 15 травня 2015 року.

Понищена могила бійця АТО Терещенка