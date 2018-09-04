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У Черкасах стався масштабний розлив ртуті

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У Черкасах зібрали рекордну кількість ртуті на підприємстві
У Черкасах зібрали рекордну кількість ртуті на підприємстві / фото з відкритих джерел

Рятувальники зібрали рекордну у цьому році кількість ртуті на території КП "Черкасигазбуд". Там виявили масштабний розлив та ще 5 гумових колб із отруйною речовиною.

Про це інформує прес-служба ДСНС у Черкаській області.

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Відділення хімічного, радіологічного та бактеріологічного захисту аварійно-рятувального загону ДСНС, яке оперативно прибуло на місце інциденту та виявило розлив близько 1,5 кілограма ртуті. Під час проведення демеркуризацій фахівці вилучили з місця події ще 5 гумових колб для зберігання промислової ртуті,
– йдеться у повідомленні рятувальників.

Загалом рятувальники зібрали та вилучили з місця події ртуть загальною вагою 9 кілограмів. Зібрану отруйну речовину передали на утилізацію.

ртуть рятувальники ДСНС
Рятувальники у Черкасах зібрали рекордну кількість ртуті

"Це найбільша кількість ртуті, яку одночасно було вилучено на місці події у цьому році", – підкреслили у ДСНС.

Ртуть ДСНС рятувальники Черкаси
На місці виявили ще 5 колб із отруйною речовиною

Теги: Новини України ДСНС Новини Черкас
Джерело: 24 канал
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