Футбольний матч тривалістю у 24 години: встановлено унікальний рекорд

В місті Черкаси встановили спортивний рекорд. Впродовж 24-ох годин, без перерви та відпочинку, містяни грали у футбол на центральному стадіоні. Національний рекорд приурочили до 27-ї річниці Незалежності.

Матч почався 23 серпня о 19:00 на "Центральному стадіоні" і тривав до 19:00 24 серпня. Зустріч закінчилася з рахунком 109:109. Рекорд зафіксували представники національного реєстру рекордів України.

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Всього в матчі взяли участь 1 174 людей. Наймолодшому учаснику було 8 років, найстаршому – 72 роки.Після закінчення поєдинку на головній спортивній арені Черкас розпочався святковий концерт за участю груп "Сонце в кишені", "ХАС", "GG Гуляйгород" і DILEMMA.

Дивіться як проходив цілодобовий матч:

"Добу ще ніхто не наважувався грати, але Черкаси показали, що це можливо", – зазначив представник Національного реєстру рекордів України Олексій Янкович.