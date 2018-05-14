У черкаській школі, де масово отруїлися діти, відновили навчання

З понеділка, 14 травня, у черкаській школі №8, де 8 травня на ранковій лінійці знепритомніли близько 30 дітей, відновили навчальний процес.

Про це повідомив директор департаменту освіти Черкаської міської ради Сергій Воронов.

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За його словами, джерело забруднення на даний момент не виявлено, і причини, чому кільком десяткам дітей стало погано під час ранкової лінійки, наразі не встановлені.

"На сьогоднішній день діти почуваються краще, вони всі виписані, але протягом двох тижнів будуть проходити медогляди, і медики ще будуть стежити за їхнім станом здоров'я. У нас немає підстав зараз продовжувати карантинні заходи. Також в мережі інтернет я бачу, що дехто, не розібравшись в ситуації, намагається призначати винних. Тож я хотів би звернутися до відповідних структур і органів, щоб вони попрацювали оперативно і знайшли те джерело, яке призвело до ситуації, яка сталася у 8 школі," – зазначив Сергій Воронов.

Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих.



11 школярів опинились в реанімації у стані середньої тяжкості, проте 9 травня дітям покращало і їх перевели до звичайних палат. 11 травня 22 дитини виписали з лікарні.