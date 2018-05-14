20:40
14 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
16°C 9°C
  • вівторок
    22°C 9°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    22°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У черкаській школі, де масово отруїлися діти, відновили навчання

128 Читать новость на русском
У Черкасах, де масово отруїлися діти, відновили навчання у школі
У Черкасах, де масово отруїлися діти, відновили навчання у школі / Фото з відкритих джерел

З понеділка, 14 травня, у черкаській школі №8, де 8 травня на ранковій лінійці знепритомніли близько 30 дітей, відновили навчальний процес.

Про це повідомив директор департаменту освіти Черкаської міської ради Сергій Воронов.

Читайте також: Масове отруєння дітей у Черкасах: фахівці відкинули ще одну причину

За його словами, джерело забруднення на даний момент не виявлено, і причини, чому кільком десяткам дітей стало погано під час ранкової лінійки, наразі не встановлені.

"На сьогоднішній день діти почуваються краще, вони всі виписані, але протягом двох тижнів будуть проходити медогляди, і медики ще будуть стежити за їхнім станом здоров'я. У нас немає підстав зараз продовжувати карантинні заходи. Також в мережі інтернет я бачу, що дехто, не розібравшись в ситуації, намагається призначати винних. Тож я хотів би звернутися до відповідних структур і органів, щоб вони попрацювали оперативно і знайшли те джерело, яке призвело до ситуації, яка сталася у 8 школі," – зазначив Сергій Воронов.

Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих.

11 школярів опинились в реанімації у стані середньої тяжкості, проте 9 травня дітям покращало і їх перевели до звичайних палат. 11 травня 22 дитини виписали з лікарні

Теги: Новини України Діти Здоров'я Масове отруєння дітей у Черкасах Новини Черкас Освіта
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Агент Кремля или сумасшедший: почему Трамп объявил экономическую войну Европе
сьогодні, 20:01 Агент Кремля или сумасшедший: почему Трамп объявил экономическую войну Европе
Іван Яковина 270
Як ефективно змінювати міста і села: українські генплани і їхня безсилість
сьогодні, 19:10 Як ефективно змінювати міста і села: українські генплани і їхня безсилість
Яніна Ткачук 127
Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
сьогодні, 18:00 Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
Олександра Устінова 197
Канів як
сьогодні, 17:01 Канів як "український Давос": як зробити з українського села туристичну мекку
Наталія Заболотна 350
Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
сьогодні, 16:02 Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
537
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук