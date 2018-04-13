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У Чернігові поліцейський випадково вбив чоловіка, який напав на нього

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У Чернігові поліцейський випадково вбив чоловіка, який напав на нього
У Чернігові поліцейський випадково вбив чоловіка, який напав на нього / фото із соцмереж

Повертаючись додому після служби, перебуваючи в цивільному одязі та без зброї, поліцейський зайшов до продовольчого магазину. Чоловік зробив зауваження нетверезій галасливій компанії, які хуліганили, нецензурно лаялись, розпивали спиртні напої. Вони агресивно відреагували на звернення поліцейського, почали переслідувати його та спробували зчинити бійку, погрожуючи йому фізичною розправою.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"Сталася сутичка, в результаті якої двоє молодиків утекли, а третій впав на асфальт і залишився там лежати. Поліцейський переконався, що чоловікові зле, і негайно викликав швидку допомогу. Прибулі на місце лікарі констатували смерть потерпілого. Його труп було направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті", – йдеться у повідомленні поліції.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Матеріали кримінального провадження направлено до Чернігівської місцевої прокуратури, де в подальшому визначено підслідність провадження за УСБУ в Чернігівській області.

Теги: Кримінальні новини Новини Чернігова Поліція
Джерело: 24 Канал
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