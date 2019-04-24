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      У Чернігові відреставрували унікальні ікони: фото та відео

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      У Чернігові відреставрували унікальні твори іконописців 18, 19 та 20 століть. Ікони збирали по зруйнованих та пограбованих церквах, потім вони ще багато років пролежали у сховищах.

      Зараз ці ікони відреставровані та гарні, та ще рік тому вони були в аварійному стані.

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      За словами фахівців, реставрувати такі роботи надзвичайно складно. Адже потрібно розуміти не тільки сам процес реставрації, а й знати біологію, фізику, хімію, мистецтвознавство, мати аналітичний розум та гарну інтуїцію.

      Реставрація – це завжди дуже клопітно. Вона ніколи не була вона дешевою чи дуже швидкою. Потрібен час, якесь натхнення, консультації,
      – пояснив Павло Солобай, реставратор.

      Чернігівські реставратори повернули з небуття двадцять дві ікони.

      Ікони в Чернігові
      Ікони у Національному заповіднику "Чернігів стародавній"

      Реставрація кожної ікони – це окрема історія. Олександр Ткач розповів: коли під час роботи з іконою "Преображеніє Господнє" почали знімати шари поверхневих забруднень, виявилося, що є ще один шар, давніший. 

      Ікони у Чернігові
      Ікона "Преображеніє Господнє" (справа)

      Щоб вирішити долю ікони, збирали цілу реставраційну раду. В результаті – залишили частково і нижній шар 19 століття, й більш свіжий, 20-го.

      Втім, лікуючи ікону, реставратор приносить в жертву частинку себе. Адже майстрам доводиться працювати зі шкідливими для здоров’я речовинами. Проте їх це не зупиняє.

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      Теги: Новини України Мистецтво Релігія Новини Чернігова
      Джерело: 24 канал
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