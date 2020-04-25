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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Чернівецькому СІЗО бунт проти хворого на коронавірус: троє ув'язнених себе травмували

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      У Чернівецькому СІЗО бунт
      У Чернівецькому СІЗО бунт / Фото ілюстративне / 24 каналу

      До Чернівецького слідчого ізолятора перемістили чоловіка із підтвердженим діагнозом коронавірусу. Проти такого рішення збунтувалися інші в'язні пенітенціарної установи.

      Чоловіка перевили до установи з ізолятора тимчасового тримання 23 квітня. Про це повідомила пресслужба Чернівецького слідчого ізолятора на своїй сторінці у фейсбуці.

      До теми У двох працівників пенітенціарних установ виявили коронавірус

      Уже через день, в ніч на 25 квітня, деякі ув’язнені зачинилися в камерах і перешкоджали персоналу виконувати свої обов’язки. Троє з чоловіків завдали собі ушкоджень кінцівок. Їм надали необхідну медичну допомогу.

      У СІЗО кажуть, що чоловіка із коронавірусом помістили до камери із дотриманням всіх необхідних карантинних вимог та окремо від інших ув’язнених та засуджених. Персонал, який здійснює нагляд, забезпечений засобами індивідуального захисту та дезінфекції.

      Водночас, що важливо зазначити, двоє інспекторів установи того ж дня звернулись із проханням надати їм відпустку.

      Після повідомлення про подію керівництво Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції виїхало на місце подій. У Департаменті створили штаб реагування на ускладнення оперативної обстановки.

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Сутички В'язниця Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Чернівців СІЗО Новини України
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