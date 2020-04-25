У Чернівецькому СІЗО бунт проти хворого на коронавірус: троє ув'язнених себе травмували

До Чернівецького слідчого ізолятора перемістили чоловіка із підтвердженим діагнозом коронавірусу. Проти такого рішення збунтувалися інші в'язні пенітенціарної установи.

Чоловіка перевили до установи з ізолятора тимчасового тримання 23 квітня. Про це повідомила пресслужба Чернівецького слідчого ізолятора на своїй сторінці у фейсбуці.

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Уже через день, в ніч на 25 квітня, деякі ув’язнені зачинилися в камерах і перешкоджали персоналу виконувати свої обов’язки. Троє з чоловіків завдали собі ушкоджень кінцівок. Їм надали необхідну медичну допомогу.

У СІЗО кажуть, що чоловіка із коронавірусом помістили до камери із дотриманням всіх необхідних карантинних вимог та окремо від інших ув’язнених та засуджених. Персонал, який здійснює нагляд, забезпечений засобами індивідуального захисту та дезінфекції.

Водночас, що важливо зазначити, двоє інспекторів установи того ж дня звернулись із проханням надати їм відпустку.

Після повідомлення про подію керівництво Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції виїхало на місце подій. У Департаменті створили штаб реагування на ускладнення оперативної обстановки.