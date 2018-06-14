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У Чернівцях дискутують про те, як зробити українські міста кращими

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Українські міста кооперуються. Дружню дискусію про розвиток обласних центрів "UrbanTalks Львів&Чернівці" презентували мери двох міст.

"Ми колись у Львові у 2006-му році подумали: а яким має бути місто через 10, 20, 30, 50 років? Визначили цей орієнтир, стратегію міста, і йдемо цією дорогою", – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Під час зустрічі обговорили кращі практики своїх міст та шукали нові можливості для партнерства. Львів'яни ділились втіленим досвідом у сфері туризму, планування та архітектурних принципів міста, залучення мешканців до прийняття рішень, озеленення міста та велотранспорту.

"Не дивлячись на те, що міста живуть одними проблемами, кожне місто розвивається інакше, тому що різні ресурси, різні люди. Нам, наприклад, розвиток ІТ. Львів прогресує в цьому напрямку, ми спільно працюємо над збереженням культурної спадщини і багато проектів реалізували спільно зі Львовом", – сказав міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

"Мова йде про синергію двох міст. Є багато тем, які ми просуваємо, для яких нам потрібні партнери. І, зокрема, Чернівці є таким добрим партнером, бо має гарну архітектуру. Коли міста об’єднуються разом, то вони набагато сильніші", – зауважив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Зробити міста кращими – основна мета таких зустрічей. Чернівці стали вже третім містом для їх проведення. Перші дискусії пройшли у Рівному та Житомирі.

Теги: Самопоміч Андрій Садовий Новини Львова Новини Чернівців
Джерело: 24 Канал
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