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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      У Чернівцях попри жорсткий карантин понад 100 людей прощаються із загиблим військовим: фото

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      Прощання з загиблим військовим у Чернівцях / ACC

      У Чернівцях прощаються із загиблим на Донбасі військовим 23-річним Олександром Маланчуком. Попри суворі карантинні обмеження та рекомендації залишатися вдома через спалах коронавірусу у місті та регіоні, понад сотня буковинців все ж вийшли на центральну площу Чернівців.

      Саме там за участю оркестру, священників та побратимів загиблого військового відбувається урочиста церемонія прощання. Більшість людей прийшли у захисних масках. Фото з церемонії поширюють місцеві сайти.

      Тим часом Чернівецьку область закривають на в'їзд і виїзд: виявили ще 28 хворих

      Олександр Маланчук загинув 31 березня 2020 року під час бойових дій в Донецькій області. Він отримав вогнепальне поранення.

      Чернівчанин Маланчук був командиром взводу 10 гірсько-штурмової бригади. На честь загиблого 2 квітня на Буковині оголосили День жалоби.

      Зауважимо, що під час прощання з загиблим воїном люди не дотримувались дистанції, рекомендованої при карантинних обмеженнях через коронавірус.

      Прощання із загиблим на Донбасі Олександром Маланчуком / Фото ACC та скриншоти з камер спостереження

      Буковина та коронавірус: основне

      • Чернівецька область займає друге місце (після Києва) в Україні за кількістю інфікованих коронавірусом. Саме з цього регіону в державі почався спалах COVID-19.
      • Спочатку місцева влада закрила в'їзди у п'яти селах, де зафіксували спалахи інфекції: Чагор, Лужани, Великий Кучурів, Колінківці, Топорівці.
      • Станом на 3 квітня всі в'їзди та виїзди з регіону заблоковані – область на карантині.
      • У самих Чернівцях теж діють суворі обмеження: містян просять залишатися вдома, рух громадського транспорту обмежений.
      • Станом на 3 квітня відомо про 171 хворого на коронавірус у Чернівецькій області, від ускладнень, викликаних COVID-19 померли 5 людей.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Карантин в Україні 2020 Втрати Коронавірус в Україні Новини Чернівців
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