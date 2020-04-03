У Чернівцях попри жорсткий карантин понад 100 людей прощаються із загиблим військовим: фото

У Чернівцях прощаються із загиблим на Донбасі військовим 23-річним Олександром Маланчуком. Попри суворі карантинні обмеження та рекомендації залишатися вдома через спалах коронавірусу у місті та регіоні, понад сотня буковинців все ж вийшли на центральну площу Чернівців.

Саме там за участю оркестру, священників та побратимів загиблого військового відбувається урочиста церемонія прощання. Більшість людей прийшли у захисних масках. Фото з церемонії поширюють місцеві сайти.

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Олександр Маланчук загинув 31 березня 2020 року під час бойових дій в Донецькій області. Він отримав вогнепальне поранення.

Чернівчанин Маланчук був командиром взводу 10 гірсько-штурмової бригади. На честь загиблого 2 квітня на Буковині оголосили День жалоби.

Зауважимо, що під час прощання з загиблим воїном люди не дотримувались дистанції, рекомендованої при карантинних обмеженнях через коронавірус.

Прощання із загиблим на Донбасі Олександром Маланчуком / Фото ACC та скриншоти з камер спостереження

Буковина та коронавірус: основне