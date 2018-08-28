У Чернівцях рятувальники шукають підлітка, який зник безвісти

Під час відпочинку на річці Прут у Чернівцях зник безвісти 16-річний юнак.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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"На річці Прут впродовж вихідний втопився чоловік та зник підліток. Зокрема, рятувальники проводять пошуки хлопця, котрий пропав безвісти під час перебування біля річки Прут на вулиці Січових Стрільців у місті Чернівці", – зазначається у повідомленні.

Відомо, що 25 серпня ввечері 16-річний підліток прийшов з другом на річку. Двоє хлопців відпочивали, і через деякий час один з них помітив зникнення товариша. Наступного дня родичі юнака забили тривогу, коли він так і не повернувся додому.

Обстежуючи територію, рятувальники знайшли на березі речі підлітка, однак хлопця так і не знайшли. Пошукові роботи проводяться.