У Чернівцях спробували зірвати зустріч нардепа Добродомова з мешканцями міста

Народного депутата Дмитра Добродомова та представників команди партії "Народний контроль" не пустили до приміщення місцевого готелю, де мала пройти зустріч з чернівчанами.

Договір про оренду приміщення було укладено завчасно, але у день проведення зустрічі готель просто закрили.

"Ще за тиждень до запланованого приїзду Дмитра Добродомова у Чернівці ми домовилися про проведення зустрічі з чернівчанами у конференц-залі готелю "Черемош". Та вже у день зустрічі нам відмовили у наданні приміщення без пояснення причин. При цьому договір про користування було укладено, а аванс оплачено. Підозрюємо, що до цієї ситуації причетний генеральний директор готелю Наталія Олексюк, яка є депутатом від партії БПП", – розповів депутат чернівецької міськради від "Народного контролю" Іван Гончарюк.

Проте це не завадило Добродомову провести заплановану зустріч з містянами. Спілкування лідера "Народного контролю" з чернівчанами пройшло на сходах готелю.

"Це вже не вперше влада тисне на "Народний контроль". Проти нас відкривали справи, в усій країні переслідують наших активістів. Тому те, що нас не пустили у приміщення, – це дрібниці! Але ми маємо розуміти, що поодинці репресивній владній машині нам протистояти не вдасться. Зараз, як ніколи, нам потрібно об’єднатися. Демократична опозиція має створити спільну єдину партію. Ця партія має висунути єдиного кандидата у президенти, а потім разом піти на парламентські вибори", – наголосив він.