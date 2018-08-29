20:04
29 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
23°C 16°C
  • четвер
    25°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
Вєсті Кремля
21:15, 28 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Чернівцях спробували зірвати зустріч нардепа Добродомова з мешканцями міста

85 Читать новость на русском
У Чернівцях спробували зірвати зустріч нардепа Добродомова з мешканцями міста
У Чернівцях спробували зірвати зустріч нардепа Добродомова з мешканцями міста

Народного депутата Дмитра Добродомова та представників команди партії "Народний контроль" не пустили до приміщення місцевого готелю, де мала пройти зустріч з чернівчанами.

Договір про оренду приміщення було укладено завчасно, але у день проведення зустрічі готель просто закрили.

"Ще за тиждень до запланованого приїзду Дмитра Добродомова у Чернівці ми домовилися про проведення зустрічі з чернівчанами у конференц-залі готелю "Черемош". Та вже у день зустрічі нам відмовили у наданні приміщення без пояснення причин. При цьому договір про користування було укладено, а аванс оплачено. Підозрюємо, що до цієї ситуації причетний генеральний директор готелю Наталія Олексюк, яка є депутатом від партії БПП", – розповів депутат чернівецької міськради від "Народного контролю" Іван Гончарюк.

Проте це не завадило Добродомову провести заплановану зустріч з містянами. Спілкування лідера "Народного контролю" з чернівчанами пройшло на сходах готелю.

"Це вже не вперше влада тисне на "Народний контроль". Проти нас відкривали справи, в усій країні переслідують наших активістів. Тому те, що нас не пустили у приміщення, – це дрібниці! Але ми маємо розуміти, що поодинці репресивній владній машині нам протистояти не вдасться. Зараз, як ніколи, нам потрібно об’єднатися. Демократична опозиція має створити спільну єдину партію. Ця партія має висунути єдиного кандидата у президенти, а потім разом піти на парламентські вибори", – наголосив він.

Теги: Новини України Дмитро Добродомов Новини Чернівців Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Про денонсацию договора о дружбе – пиар-ход перед выборами?
сьогодні, 17:00 Про денонсацию договора о дружбе – пиар-ход перед выборами?
Микола Спиридонов
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
сьогодні, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
сьогодні, 13:36 День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
587
Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
сьогодні, 13:01 Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
Павло Казарін
"Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
сьогодні, 12:01 "Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
Злой Одессит
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Фантастичний гол швейцарців бісіклетою у ворота Польщі
 25 червня 2016 , 18:11
Знаменитий тренер українських та російських клубів прокоментував можливе працевлаштування у "Динамо"
 5 грудня 2016 , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук