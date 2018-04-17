У Чернівцях студентів змушують підписувати угоди із університетським лікарем, – ЗМІ

У Чернівецькому національному університеті студентів закликають підписувати декларації із лікарем студентської поліклініки. Адміністрація вишу погрожує, що довідки про хворобу від інших лікарів вважатимуть недійсними.

Про це повідомляє Буковинська правда.

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У Чернівцях у ЧНУ виникла ситуація, коли адміністрація вузу наполегливо рекомендує студентам укладати угоди з лікарями місцевої студентської поліклініки,

– йдеться у повідомленні.

У ЗМІ зазначають, що студентів у виші попередили, якщо вони не підпишуть угоду з лікарями студентської поліклініки, то їхні довідки про хворобу не будуть прийматися і вважатимуться недійсними.



Студентів Чернівецького університету змушують підписувати декларацію із одним лікарем

Додамо, що кожен громадянин може самостійно вибрати будь-якого сімейного лікаря. Вибір не обмежує ані місце прописки людини, ані місце її реального проживання.

Також у Міністерстві охорони здоров’я закликають громадян повідомляти про проблеми, які виникають під час вибору лікаря чи підписання декларації, на урядову "гарячу лінію". Також з цього приводу можна звертатися до головних лікарів, в управління або департамент охорони здоров’я.

Нагадаємо, 2 квітня стартував перший етап медичної реформи – з вибору лікаря первинної медичної допомоги в рамках кампанії "Лікар для кожної сім'ї". Станом на 13 квітня сімейних лікарів обрали півмільйона українців.