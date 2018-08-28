У Чернівцях відбулася бійка чиновника з таксистом: відео
У Чернівцях чиновник побився з таксистом просто на проїжджій частині.
Про це повідомила Катерина Пономарева у Facebook.
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За словами жінки, дорога іномарка підрізала таксиста, звідти вийшов водій та кинувся бити таксиста. Згодом виявилось, що водієм іномарки є начальник відділу роботи зі зверненнями громадян обласної держадміністрації.
У нього своя версія події. Каже, що це його підрізали, зупинився, щоб зробити зауваження – у відповідь почув лайку.
Джерело: 24 Канал
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