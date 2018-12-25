У чоловічому тенісі впровадили революційні зміни
На тенісних турнірах серії "Мастерс" серед чоловіків вперше будуть введені таймери.
АТР озвучила основні правила, пов'язані з технічною новинкою в тенісі.
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Таймер буде фіксувати час, призначений тенісистові на розминку – в цілому 7 хвилин (хвилина для виходу на корт, 5 хвилин на розминку і ще хвилина після неї), а також 25-секундний брейк між розіграшами, повідомляє Tennis.com.
Нагадаємо, що керівництво австралійського турніру серії Великого шолома – Australian Open слідом за Вімблдоном змінило правила.
Джерело: 24 Канал
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