У чоловічому тенісі впровадили революційні зміни

На тенісних турнірах серії "Мастерс" серед чоловіків вперше будуть введені таймери.

АТР озвучила основні правила, пов'язані з технічною новинкою в тенісі.

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Таймер буде фіксувати час, призначений тенісистові на розминку – в цілому 7 хвилин (хвилина для виходу на корт, 5 хвилин на розминку і ще хвилина після неї), а також 25-секундний брейк між розіграшами, повідомляє Tennis.com.

Нагадаємо, що керівництво австралійського турніру серії Великого шолома – Australian Open слідом за Вімблдоном змінило правила.