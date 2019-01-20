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      У чоловіків різко зменшилася кількість сперматозоїдів: як це може загрожувати людству

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      У чоловіків різко впала якість сперми
      У чоловіків різко впала якість сперми / pixabay.com

      У чоловіків, які живуть в Північній Америці, Європі, Австралії і Нової Зеландії якість сперми знизилася в два рази за останні 40 років.

      Про це йдеться в результатух дослідження Єврейського університету в Єрусалимі, які вивчили 185 медичних робіт. Однак окремі експерти скептично поставилися до цього висновку, пише ВВС. 

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      Доктор Левін, епідеміолог, лідер дослідницької групи, впевнений, що чоловікам у всьому світі є про що турбуватися.

      "Якщо ми не змінимо спосіб життя, не подбаємо про навколишнє середовище і не знизимо присутність в ній хімікатів, я дуже боюся за наше майбутнє. Врешті-решт у нас можуть виникнути проблеми з продовженням роду, і це може привести до вимирання людства", – розповів лікар.

      У чоловіків зменшилася кількість сперми
      Чоловіче здоров'я залежить від багатьох факторів

      Вчений не дає оптимістичні прогнози і чоловікам з Південної Америки, Азії та Африки, хоча їх результати дещо краще. Це може означати, що їх репродуктивного здоров'я присвячено менше робіт. Похибка в дослідженні може бути пов'язана і з вибіркою учасників. Як правило, це дані про пацієнтів клінік і центрів планування сім'ї.

      Чоловіче здоров'я залежить від багатьох факторів, уточнюється в дослідженні. Це стан навколишнього середовища, харчування, зайва вага, стрес, куріння і навіть надмірне сидіння за екраном.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я дослідження Здорове життя Чоловіче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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