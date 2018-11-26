У чому головна шкода антидепресантів: пояснення лікарів

В Австралії дослідники університету в Квінсленді виявили, що антидепресант флуоксетин сприяє формуванню стійкості багатьох бактерій до антибіотиків.

Про це повідомляє Science Alert.

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Раніше була поширена думка, що поява супербактерій пов'язано з надмірним використанням антибіотиків. Згідно з новим дослідженням, вчені виростили колонії бактерій Escherichia coli (або E. coli) в середовищах з різною концентрацією флуоксетина.



Флуоксетин викликає стійкість бактерій до антибіотиків

Після того, як бактерії переносили в середовище з антибіотиком, дослідники з'ясували, що ці бактерії виявили значно вищу стійкість до хлорамфеніколу, амоксициліну та тетрацикліну.

Більш того, чим вище була концентрація флуоксетину, тим швидше бактерії отримували стійкість до антибіотиків.

Що таке депресія? Це психологічний стан, яким описують пригнічений настрій, симптоми та синдроми афективних розладів. Перебіг депресії пов'язаний з низьким рівнем серотоніну в мозку людини. Депресію лікують медикаментозними та психологічними методами.

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