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      У чому небезпека антибіотиків та як їх приймати: поради Супрун

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      Як приймати антибіотики: поради супрун
      Як приймати антибіотики: поради супрун / real-vin.com

      В.о. Міністра охорони здоров'я України підбила підсумки Світового тижня відповідального вживання антибіотиків. І розповіла про ризики, які чекають на хворого, коли він сам собі призначає антибактеріальні ліки.

      Про це вона написала на своїй сторінці Facebook.

      Читайте також: Супрун пояснила, як попередити стійкість до антибіотиків

      Вона зазначила, що кожного разу, коли хтось вживає антибіотики невиправдано, бактерії стають нечутливими до них, тобто не реагують на ліки та продовжують і далі руйнувати організм. Це явище називається антибіотикорезистентність. 

      via Gfycat

      Тому Супрун наголосила, що антибіотики не приймаються для профілактики, або за порадою друга (як косметичні засоби). 

      "Безвідповідальне вживання антибіотиків вже призвело до того, що деякі люди не можуть вилікувати інфекційні хвороби курсом антибіотиків, які допомагали в цих випадках раніше. Наприклад, пневмонію чи туберкульоз", – підкреслила міністерка.

      Чому не варто зловживати антибіотиками
      Чому не варто зловживати антибіотиками

      Поради Уляни Супрун про прийом антибіотиків: 

      1. Приймайте антибіотики лише за призначенням лікаря;
      2. Не переривайте курсу лікування антибіотиками, навіть якщо вам стало краще;
      3. Не використовуйте антибіотики, які залишилися після курсу прийому;
      4. Не діліться антибіотиками з друзями, родичами, знайомими;
      5. Не приймайте їх при вірусних захворюваннях.

      А щоб не хворіти вона порадила мити руки, уникати контакту з хворими, та не забувати про щеплення. 

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Лікування Здорове життя Здоров'я Уляна Супрун
      Джерело: 24 канал
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