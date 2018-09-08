У чому небезпека нічних звуків

Білий шум, який часто використовують для лікування тинітуса, заспокоєння і хорошого сну, може призвести до порушення роботи органів слуху.

До такого висновку дійшла нейробіолог Муна Аттарха з компанії Posit Science та колеги з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (США), повідомляє Science Alert.

Читайте також: Чому потрібно регулярно їсти сало: цікаві факти

Тинітус – це дзвін або шум у вухах, який не пов'язаний із зовнішнім джерелом і може виникати через різні причини, зокрема, сірчану пробку чи хвороби мозку.

Люди, які не можуть заснути вночі через постійне відчуття гулу у голові, часто вдаються до методу маскування тинітуса за допомогою білого шуму. Наприклад, вмикають записи звуків водоспаду, дощу, шелесту листя та інших природних джерел.

Та як з'ясували дослідники, довгостроковий вплив такого шуму викликає патологічні зміни у центральній слуховий нервовій системі, які нагадують ті, що й при тинітусі. Таку закономірність науковці помітили при безпечному рівні шуму у 60-70 децибел.

Білий шум може призвести до порушення роботи органів слуху

Таким чином, білий шум сприяє зниженню гальмування нейронів, що погіршує здатність фільтрувати непотрібну інформацію. Однак, за словами вчених, необхідно підтвердити це в нових експериментах з участю людей.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.