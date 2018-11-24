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      У чому небезпека жиру на животі: дослідження науковців

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      Зайва вага в районі живота може викликати рак
      Зайва вага в районі живота може викликати рак / nastroy.net

      Вчені прийшли до висновку, що жирові надлишки на животі загрожують підвищеним ризиком виникнення раку.

      Про це йдеться у фармакологічному досліджені опублікованому у журналі Oncogene.

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      Зазначається, що люди недооцінюють загрозу їх здоров’ю, пов’язану з жировідкладенням на животі.

      Найбільш небезпечним, за їх словами, є вісцеральний жир, який аккумулюється навколо життєво важливих органів всередині черевної порожнини (печінка, кишечник, підшлункова залоза). Медики вважають, що саме через жир звичайні клітини цих органів трансформуються в ракові.


      Великий живіт може бути небезпечним для вашого здоров'я

      Експеремент проводився на мишах, які отримували корм з високим вмістом жирів, а також піддавалися впливу ультрафіолету. Вчені виявили, що зростаюча через калорійне харчування вісцеральна жирова тканина у тварин сприяла активному виробленню організмом речовин, що спонукають клітини накопичуватися в ракові пухлини.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Медицина дослідження Ожиріння Онкозахворювання Шлунково-кишковий тракт
      Джерело: 24 Канал
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