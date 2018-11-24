У чому небезпека жиру на животі: дослідження науковців

Вчені прийшли до висновку, що жирові надлишки на животі загрожують підвищеним ризиком виникнення раку.

Про це йдеться у фармакологічному досліджені опублікованому у журналі Oncogene.

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Зазначається, що люди недооцінюють загрозу їх здоров’ю, пов’язану з жировідкладенням на животі.

Найбільш небезпечним, за їх словами, є вісцеральний жир, який аккумулюється навколо життєво важливих органів всередині черевної порожнини (печінка, кишечник, підшлункова залоза). Медики вважають, що саме через жир звичайні клітини цих органів трансформуються в ракові.



Великий живіт може бути небезпечним для вашого здоров'я

Експеремент проводився на мишах, які отримували корм з високим вмістом жирів, а також піддавалися впливу ультрафіолету. Вчені виявили, що зростаюча через калорійне харчування вісцеральна жирова тканина у тварин сприяла активному виробленню організмом речовин, що спонукають клітини накопичуватися в ракові пухлини.

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