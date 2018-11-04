У чому шкідливість надкорисного зеленого чаю

Однозначно, зелений час є надзвичайно корисним продуктом, що й власне підтвердили численні наукові дослідження, але для деяких людей споживання цього напою може негативно позначитися на нирках і печінці.

Про це розповіла доктор Герберт Бонковські з US National Institutes of Health, яка давно займається дослідженнями проблеми пошкоджень печінки, передає ресурс MedikForum.

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Зелений чай ні в якому разі не можна вважати шкідливим напоєм – користь деяких його компонентів підтверджено цілою низкою наукових досліджень. Але деяких людей антиоксидант епігаллокатехін-3-галлат, що міститься в зеленому чаї, може провокувати розвиток процесів, що ведуть до дисфункції печінки та нирок,

– зауважив він.

За словами фахівця, у науковій літературі описано вже понад 80 випадків важких пошкоджень печінки, що спричинив прийом пацієнтами екстракту зеленого чаю.

Так, зазначає науковець, до групи ризику входять, перш за все ті, хто п'є багато зеленого чаю та особливо натщесерце.

"Під час вживання зеленого чаю на порожній шлунок, речовини напою засвоюються організмом набагато інтенсивніше, відтак їхня дія може бути сильнішою. Небезпечною є доза, що перевищує 800 міліграмів епігаллокатехін-3-галлату в день", – додав Герберт Бонковські.

До слова, науковці з Університету Селфорда у Великій Британії з'ясували, що низькі концентрації екстракту зеленого чаю матча припиняють поширення стовбурових клітин раку грудей.