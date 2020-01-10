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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Катастрофа літака МАУ та малайзійського Boeing: у чому схожість і відмінність

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      Іран, як і Росія, намагається приховати правду про збиття літака? / gettyimages.com

      Між авіакатастрофою Boeing 737 у Ірані та збитим Росією над Донбасом літаком рейсу MH17 є схожість. Але і розбіжностей також вистачає.

      Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану закордонних справ" Олександр Хара.

      Читайте також: Літак МАУ в Ірані могли збити ракетою із секретної бази, – Bellingcat

      Існує практика, коли винна сторона все заперечує. Тому є певна схожість авіакатастрофи Boeing 737 компанії МАУ в Ірані із збитим Росією Boeing рейсу MH17 над Донбасом. Якщо вірити даним американських спецслужб, зброя, з якою могли збити літак МАУ, російського виробництва. Плюс Росія та Іран – два кривавих режими, що придушують своє населення і воюють на інших територіях,
      – зауважує Олександр Хара.

      Що сталося з літаком рейсу MH17?

      • 17 липня 2014 року над Донбасом біля окупованого проросійськими бойовиками Тореза збили пасажирський літак Boeing 777 рейсу MH17. Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири та екіпаж – 298 людей.
      • Україна, Австралія, Нідерланди та США вважають, що за трагедію відповідальна Росія. Кремль звинувачення традиційно відкидає.

      збтий боїнг
      Трагедія з рейсом MH17, головне / Інфографіка 24 каналу

      Водночас, наголошує дипломат, якщо до авіакатастрофи Boeing 737 компанії МАУ були задіяні ППО Ірану, то це означає, що державні інституції отримали пряму вказівку зробити постріл. Помилково чи ні – інше питання. На Донбасі інша ситуація.

      Є різниця між скоєним злочином державою і терактом, прихованим під так званих ополченців – трактористів і шахтарів. На окупованих Росією територіях Донбасу діяли військові сили РФ, які збили літак рейсу MH17. Поки немає завершення судової справи. Але є офіційна міжнародна слідча група, чітко встановлено, хто був задіяний у теракті, як російська зброя потрапила на територію України,
      – підкреслює Хара.

      Причини авіакатастрофи літака МАУ в Ірані

      • Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
      • Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи МАУ в Тегерані: деталі . Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
      • Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року.
      • У РНБО заявили про 7 версій авіакатастрофи в Ірані причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.
      • У Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою. Таку ж версію назвав і прем'єр Канади Джастін Трюдо та прем'єр Великобританії Борис Джонсон.

      авіакатастрофа мау

      Що відомо про авіакатастрофу українського літака в Тегерані / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран MH17 авіація Новини політики Війна на Донбасі
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