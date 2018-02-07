У чому справжня загроза Саакашвілі для влади: думка експерта

Для екстрадиції Саакашвілі є формальні підстави. Все залежить від бажання чи небажання позбавитися Саакашвілі. Але його депортація не вплине на зменшення рівня акцій протесту.

Таку думку сайту "24" висловив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

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За словами політолога, бажання влади позбутися Саакашвілі може переважити всі аргументи, які не дозволяють його депортувати найближчим часом через розгляд у судах інших скарг. Це, говорить Бала, не буде різким негативним аспектом з точки зору порушення законодавства, але не буде зовсім чистим з моральних аспектів і з точки зору юридичної складової.

Водночас, на переконання експерта, влада може не зовсім розуміти суть загрози Саакашвілі. Зокрема, зазначає Віталій Бала, протестні рухи, які розпочалися 1 грудня 2013 року, досі не завершилися. Люди, розповідає він, тоді вийшли на вулиці, оскільки хотіли змін у країні, жити в країні рівних можливостей.

Загроза Саакашвілі в тому, що він виступає каталізатором протестного руху, що розпочався в 2013 році і не завершився. На прикладі екс-глави Грузії українці бачать повторення дій попередньої влади. Чим більше дії влади будуть направлені на утискання цих протестів, тим більша ймовірність, що вони ставатимуть більш масовими,

– вважає Бала.

Фахівець зауважує: якщо так продовжуватиметься, не буде кардинальних змін у середині країни, то рівень участі в протестах може сильно зрости. І цим Саакашвілі небезпечний.

Навіть, якщо Саакашвілі і депортують, то протестні настрої можуть бути використані іншими політичними силами з більшою підтримкою українців. Тому оптимальний вихід для влади – виконувати обіцянки, які вони давали на Майдані. В іншому випадку замість Саакашвілі буде хтось інший,

– наголошує Віталій Бала.

При цьому політолог застерігає: ці протести, враховуючи бойові дії на Донбасі, можуть мати неприємні наслідки з точки зору майбутнього України. Тому потрібна революція в реформах, а не дій вулиці.

Нагадаємо, 5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмову Державної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі.