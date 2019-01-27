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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      У чому ж винен Янукович і хто обдурює українців фальшивими рейтингами – топ-5 відео тижня

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      Топ-5 відео тижня
      Топ-5 відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Опіати або струс мозку: що засвідчила нарколог у справі Зайцевої

      Лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою обстежила водійку автомобіля Lexus Олену Зайцеву на вживання опіатів після смертельної ДТП, нарешті з'явилася на судове засідання. Перед його початком вона заявила, що наркотичного сп'яніння в однієї з підозрюваних Олени Зайцевої не ідентифікували. Мовляв, звужені зіниці і нестійка хода могли свідчити як про вживання заборонених речовин, так і про черепно-мозкову травму.

      Відео про те, що саме говорила нарколог Федірко, яку так довго розшукувало слідство:

      У чому винен Янукович: як відбувався суд та який винесено вирок

      24 січня Оболонський суд Києва виносив вирок екс-президенту Віктору Януковичу, якого підозрювали у державній зраді. Поліція просила для адвокатів посилений захист, тому під судом чергували нацгвардійці. Також судове засідання відвідали невідомі чоловіки, які приїхали разом з поліцією. Вони сиділи у залі засідань та називали себе "небайдужими громадянами" – втім, на запитання журналістів відповісти не змогли. 

      Читайте також: Діяльність "церковних тітушок" МП і гучне вигнання пропагандистки Бойко з РФ – топ-5 відео тижня

      Зрештою Віктора Януковича визнали винним у низці злочинів, зокрема і в державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

      Дивіться відео про судове засідання у справі Януковича:

      Багатотисячні мітинги і двовладдя: що відбувається у Венесуелі

      У Венесуелі – багатотисячні мітинги: протестувальники намагаються позбавити влади диктатора Ніколаса Мадуро. Новим – хоч і тимчасовим – президентом себе оголосив лідер опозиції Хуан Гуайдо. І його вже визнали демократичні країни, зокрема США та Євросоюз. Тим часом місцеве телебачення показує людей, які нібито вийшли на вулиці, щоб підтримати саме Ніколаса Мадуро, який, до слова – фаворит Росії.

      Відео про події у Венесуелі:

      Жахлива смерть 20-річної дівчини на Житомирщині 

      Ірина Дворецька їхала через Олевськ до обласного центру. За версією, опублікованою у соцмережах, у дівчини не було 25 гривень на проїзд в автобусі, тому водій висадив її о четвертій ночі в лютий мороз за два кілометри від села Перга. Ймовірно, дівчина пішла трасою, однак потім збилася з дороги та зайшла в ліс. Там вона заблукала і померла від переохолодження.

      Дивіться відео про трагедію на Житомирщині:

      Фальшиві рейтинги кандидатів у президенти: кому ж можна довіряти

      Чим ближче до президентських виборів, тим більше публікують різноманітних рейтингів. В деяких перші місця займають Тимошенко, Зеленський та Порошенко, в інших – до трійки лідерів входить Ляшко, Бойко чи навіть Вілкул. І політикам, і олігархам дуже легко маніпулювати інформацією, особливо з авторитетних видань. І вони цим активно користуються, нав'язуючи своїх кандидатів будь яким шляхом. Проте соціологія – не суцільне зло, і експерти виділяють кілька джерел, яким можна довіряти.

      Дивіться відео про гідні та негідні соціологічні дослідження:

       

      Теги: Віктор Янукович Новини України Україна – Росія Президентські вибори 2019 Новини Житомира Жертви Кримінальні новини Відео тижня Венесуела ДТП у Харкові Аварії та ДТП Наркотики Новини Харкова Корупція Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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