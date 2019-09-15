У Чорне море увійшов американський військовий корабель: в Росії забили на сполох

Країна-агресор, яка намагається встановити все більший контроль над акваторією Чорного моря, почала відстежувати рух і дії американського корабля Yuma. Судно пройшло Босфор та вже увійшло в Чорне море.

Цікаво, що з аналогічними візитами цей американський корабель за цей рік навідувався в регіон тричі. У Росії ж б’ють на сполох та активно слідкують за переміщенням судна.

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Так, Чорноморський флот РФ супроводжують американський військовий корабель, передає ТАСС.

Російські військові додають: чергові сили та засоби флоту здійснюють "безперервне спостереження за американським судном".

Що відомо про американське судно, за яким слідкують росіяни? Воно має назву USNS Yuma. Це – високошвидкісне транспортне судно класу Spearhead. Кораблі цього типу призначені для перекидання військ, вантажів та військової техніки. На озброєнні судна – чотири великокаліберні кулемети M2.