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      У Чорне море увійшов американський військовий корабель: в Росії забили на сполох

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      Американський корабель USNS Yuma
      Американський корабель USNS Yuma / Фото із соцмереж

      Країна-агресор, яка намагається встановити все більший контроль над акваторією Чорного моря, почала відстежувати рух і дії американського корабля Yuma. Судно пройшло Босфор та вже увійшло в Чорне море.

      Цікаво, що з аналогічними візитами цей американський корабель за цей рік навідувався в регіон тричі. У Росії ж б’ють на сполох та активно слідкують за переміщенням судна.

      До теми: Росія мріє про те, щоб контролювати всю акваторію Чорного та Азовського морів

      Так, Чорноморський флот РФ супроводжують американський військовий корабель, передає ТАСС.

      Російські військові додають: чергові сили та засоби флоту здійснюють "безперервне спостереження за американським судном".

      Що відомо про американське судно, за яким слідкують росіяни? Воно має назву USNS Yuma. Це – високошвидкісне транспортне судно класу Spearhead. Кораблі цього типу призначені для перекидання військ, вантажів та військової техніки. На озброєнні судна – чотири великокаліберні кулемети M2.

       

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      Теги: Новини політики Чорне море Водний транспорт Новини Росії Україна – Росія Новини США
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