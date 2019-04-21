У Чорне море увійшов британський розвідувальний корабель

У суботу в акваторію Чорного моря увійшов розвідувальний корабель HMS Echo ВМС Великобританії. Саме цей корабель вже заходив в Чорне море у грудні минулого року.

Судно призначене для проведення розвідувальних операцій на підтримку підводних човнів або десантних кораблів і здатне передавати дані в режимі реального часу.

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Про прибуття корабля повідомив у своєму Facebook головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко.

Корабель оснащений трьома шестиствольними 7,62-міліметровими кулеметами M134 Minigun, двома 20-міліметровими зенітними скорострільними гарматами Oerlikon і чотирма великокаліберними кулеметами.

Клименко нагадав, що у листопаді минулого року міністр оборони Великобританії Гевін Вільямс заявив, що HMS Echo працюватиме в Чорному морі упродовж 2019 року для забезпечення свободи судноплавства та підтримки України, а 19 грудня корабель вже був з візитом в Одесі.

До слова, 14 квітня з метою посилення безпеки в акваторію Чорного моря увійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США USS Ross DDG71. Російські кораблі одразу взяли його на супровід.

Що ще відомо про британський корабель HMS Echo?Це багатоцільовий гідрографічний корабель океанського типу, один з двох цього проекту у складі Королівського флоту Британії. Інший – HMS Enterprise (H88) – вже заходив до Чорного моря ще на початку 2018 року. Це перші кораблі британського флоту, оснащені азимутальними двигунами, що надають їм надзвичайно точну керованість та маневровість на низьких швидкостях аж до самостійної швартовки без залучення буксирів. Також завдяки цим двигунам та носовому підрулюючому пристрою кораблі можуть довго перебувати на одній точці попри течію і вітер, що важливо при підводній діяльності.