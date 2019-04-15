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      У Чорне море зайшов ракетний есмінець США, Росія почала стеження: фото

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      Ракетний есмінець США зайшов у Чорне море
      Ракетний есмінець США зайшов у Чорне море / Фото з Twitter

      В акваторію Чорного моря для посилення безпеки ввечері 14 квітня увійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США USS Ross DDG71. Російські кораблі одразу взяли його на супровід.

      Есмінець, що входить до складу 6-го флоту США, пройшов протоку Босфор у супроводі двох катерів берегової охорони Туреччини.

      Читайте також: НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі через агресію РФ

      Один з чотирьох ескадрених міноносців КРЗ типу "Арлі Берк" USS Ross DDG71 здійснив прохід на північ через Чорноморські протоки і ввійшов в Чорне море. Це його перше розгортання у Чорному морі у 2019 році,
      – повідомляє Bosphorus Naval News.

      Це вже четвертий американський військовий корабель, який зайшов в акваторію Чорного моря з початку 2019 року. Загалом, для есмінця USS Ross це вже восьме патрулювання в цій зоні відповідальності. 

      Чорне море, ракетний есмінець, корабель
      У Чорне море зайшов ракетний есмінець США

      Чорне море, ракетний есмінець США, корабель
      Військовий корабель США у Чорному морі

      Як тільки американський емінець зайшов в акваторію Чорного моря, кораблі Росії взяли його на супровід. За ним стежать берегові радіотехнічні засоби флоту РФ, патрульний корабель "Василий Быков" і розвідувальний корабель "Иван Хурс" Чорноморського флоту Росії.

       

      Що відомо про входження кораблів США у Чорне море?Ракетний есмінець Військово-Морських Сил США USS Donald Cook 19 січня успішно пройшов Чорним морем та зайшов у порт грузинського Батумі. Після проходу корабля в акваторію за ним одразу ж почали стежити російські військові.

      Вранці 25 лютого такий же ракетний есмінець Військово-Морських Сил США USS Donald Cook увійшов в Одеський морський торговий порт. Корабель пробув у місті три дні. Метою заходу корабля в Україну було зміцнення взаємодії с партнерами по НАТО та "проведення операції із забезпечення безпеки на морі і підвищення стабільності у цьому регіоні".

      У 2019 році кораблі НАТО майже щомісяця будуть заходити до українських портів. Вони проводитимуть спільні навчання з українськими військовими. Це стане складовою нарощування присутності сил НАТО в регіоні та підтримкою України від союзників. 

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      Теги: Новини України Новини Росії Чорне море Новини США Водний транспорт
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