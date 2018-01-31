У Чорне море увійшов ракетний есмінець Великобританії: фото
02:58, сьогодні 908 Читать новость на русском
Ракетний есмінець Duncan Королівського ВМФ Великобританії, що входить до складу другої постійної військово-морської групи НАТО, увійшов в акваторію Чорного моря.
Про це Об'єднане військово-морське командування НАТО повідомило у Facebook.
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Есмінець прямує уздовж західного узбережжя Чорного моря. В поході його супроводжує турецький фрегат Gaziantep.
Duncan оснащений ракетами Tomahawk.
Раніше, 24 січня, в Чорне море увійшов розвідувальний корабель британського Королівського ВМФ Enterprise.
Джерело: 24 Канал
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