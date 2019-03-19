У Чорне море вийшов підводний човен РФ з крилатими ракетами на борту

Підводний човен "Старий Оскол" Чорноморського флоту Російської Федерації, оснащений крилатими ракетами "Калібр", вийшов у Чорне море для виконання завдань бойової підготовки.

Субмарина надійшла до складу Чорноморского флоту у 2015 році, передає ТАСС.

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"У рамках виходу у морі екіпаж підводного човна відпрацює різні вчення з морською авіацією і протичовновими кораблями Чорноморського флоту. А також проведе тренування на покладке човна на ґрунт", – пише видання.

Раніше особовий склад провів навчання з управління субмариною і відпрацював алгоритм дій по зануренню на різні глибини.

Що відомо про підводний човен "Старий Оскол"? Дизель-електричний підводний човен "Старий Оскол" - третя в серії з шести субмарин, побудованих для Чорноморського Флоту Росії на "Адміралтейських верфях". Після завершення випробувань вона влітку 2016 року зробила міжфлотський перехід з Полярного (Мурманська область) в анексуваний Севастополь. Підводні човни цієї серії брали участь в нанесенні ударів ракетами "Калібр" з акваторії Середземного моря по території Сирії.

Зазначимо, Чорноморський флот РФ збираються поповнити 13 новими кораблями і суднами, частина яких буде оснащена ракетами "Калібр". Загалом, старт модернізації російського флоту розпочався у 2014 році, коли Росія анексувала Крим. На стадії випробувань перебуває патрульний корабель "Дмитро Рогачов", швидкісний транспортно-десантний катер нового проекту і морський буксир "Сергій Балк".