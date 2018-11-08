У чорних халатах та спокусливій білизні: перші фото перед шоу Victoria's Secret

Сьогодні, 8 листопада, у Нью-Йорку зберуться найгарячіші моделі світу, які візьмуть участь в грандіозному показі нової колекції Victoria's Secret. "Ангели" вже готуються до виходу на подіум, відтак з'явились їх перші фото.

Наразі відомо, що у показі Victoria's Secret Fashion Show 2018 візьмуть участь 60 відомих моделей. Зокрема, Адріана Ліма, Бехаті Прінслу, Кендіс Сванепул, Лілі Олдрідж, Ельза Госк, Жасмін Тукс, Жозефін Скрівер, Лаїс Рібейро, Марта Хант, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Тейлор Хілл, Кендалл Дженнер, сестри Хадід та інші. Окрім цього, на шоу дебютуватиме модель з вітиліго Вінні Харлоу.

Читайте також: "Ангели" Victoria's Secret провели головну репетицію перед грандіозним шоу в Нью-Йорку: фото

Знамениті манекенниці вже готуються до виходу на поіум. За лаштунками вони радо спілкуються з журналістами та не приховують свого захвату від події. Водночас візажисти та стилісти невтомно працюють над створенням ефектниїх і спокусливих образів "ангелів". Всі моделі поки приховують новинки бренду за чорними атласними халатами з блискітками.



"Ангели" Victoria's Secret / Getty Images



Модель Шаніна Шейк / Getty Images



Келсі Мерітт / Getty Images



Бехаті Прінслу / Getty Images



Моделі Victoria's Secret / Instagram



Ельза Госк біля найдорожчого вбрання з колекції / Getty Images



Модель Белла Хадід / Getty Images



Алексина Грем / Getty Images



"Ангели" Victoria's Secret перед показом / Instagram



Стелла Максвелл / I nstagram

Варто зазначити, що очевидцями показу Victoria's Secret стануть тільки високповажні гості, які отримали спеціальні запрошення. Придбати квитки на шоу, як і в минулому році, було неможливо. Однак всі прихильники білизняного бренду зможуть побачити яскраве та грандіозне шоу на телебаченні – змонтовану трансляцію покажуть на телеканалі ABC 2 грудня 2018 року. Окрім цього, відео з'явиться й на офіційному сайті Victoria's Secret.