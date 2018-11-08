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      У чорних халатах та спокусливій білизні: перші фото перед шоу Victoria's Secret

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      Грандіозне шоу Victoria's Secret – "ангели" готуються до виходу на подіум
      Грандіозне шоу Victoria's Secret – "ангели" готуються до виходу на подіум / Фото із соцмереж

      Сьогодні, 8 листопада, у Нью-Йорку зберуться найгарячіші моделі світу, які візьмуть участь в грандіозному показі нової колекції Victoria's Secret. "Ангели" вже готуються до виходу на подіум, відтак з'явились їх перші фото.

      Наразі відомо, що у показі Victoria's Secret Fashion Show 2018 візьмуть участь 60 відомих моделей. Зокрема, Адріана Ліма, Бехаті Прінслу, Кендіс Сванепул, Лілі Олдрідж, Ельза Госк, Жасмін Тукс, Жозефін Скрівер, Лаїс Рібейро, Марта Хант, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Тейлор Хілл, Кендалл Дженнер, сестри Хадід та інші. Окрім цього, на шоу дебютуватиме модель з вітиліго Вінні Харлоу. 

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      Знамениті манекенниці вже готуються до виходу на поіум. За лаштунками вони радо спілкуються з журналістами та не приховують свого захвату від події. Водночас візажисти та стилісти невтомно працюють над створенням ефектниїх і спокусливих образів "ангелів". Всі моделі поки приховують новинки бренду за чорними атласними халатами з блискітками. 


      "Ангели" Victoria's Secret / Getty Images


      Модель Шаніна Шейк / Getty Images

       
      Келсі Мерітт / Getty Images 


      Бехаті Прінслу / Getty Images


      Моделі Victoria's Secret / Instagram


      Ельза Госк біля найдорожчого вбрання з колекції / Getty Images


      Модель Белла Хадід / Getty Images


      Алексина Грем / Getty Images


      "Ангели" Victoria's Secret перед показом / Instagram


      Стелла Максвелл / I      nstagram

      Варто зазначити, що очевидцями показу Victoria's Secret стануть тільки високповажні гості, які отримали спеціальні запрошення. Придбати квитки на шоу, як і в минулому році, було неможливо. Однак всі прихильники білизняного бренду зможуть побачити яскраве та грандіозне шоу на телебаченні – змонтовану трансляцію покажуть на телеканалі ABC 2 грудня 2018 року. Окрім цього, відео з'явиться й на офіційному сайті Victoria's Secret.

      Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода Стиль і мода
      Джерело: 24 Канал
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