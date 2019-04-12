У Чорнобильській зоні почалися демаркаційні роботи

Спільна україно-білоруська робоча група у зоні ЧАЕС займається винесенням лінії державного кордону на місцевість та визначає місця встановлення прикордонних знаків.

У Держприкордонслужбі зазначили, що демаркаційні роботи в зоні відчуження спільна група розпочала з 09 квітня 2019 року.

Читайте також: Чорнобиль: 12 цікавих фактів про аварію, місто і тварин

Довжина спільного кордону між Україною та Білоруссю складає 1084 кілометри. Цього року спільна команда вже займалася очищенням смуги де проходить кріплення україно-білоруського кордону.

Що таке Демаркація кордону?Проведення лінії державного кордону на місцевості з позначенням його спеціальними прикордонними знаками згідно з договорами про делімітацію кордонів і доданими до них картами та описами. Демаркація здійснюється спільними комісіями, створюваними на паритетних засадах. Під час робіт по демаркації проводиться топографічна зйомка або аерофотозйомка місцевості, на підставі чого складається великомасштабна топографічна карта прикордонної смуги, встановлюються прикордонні знаки (стовпи, дротяні загороди тощо) і визначаються їх топографічні координати.

План демаркації, за яким здійснюється винесення лінії державного кордону між Україною та Білоруссю було затверджено у січні 2019 року. Тоді у місті Гомель проходило 20 засідання спільної україно-білоруської демаркаційної комісії.

Фото спільних робіт з демаркації

Раніше Чорнобильську зону з боку Білорусі відкрили для туристичних маршрутів. Зона відчуження у цій країні була закритою для посторонніх протягом довгих 30 років. Тепер же туристи можуть потрапити на екскурсію туди повністю легально.

Що відомо про трагедію на Чорнобильській АЕС?У ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять, що розташоване в Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулось два теплових вибухи та подальше руйнування четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Реактор було повністю зруйновано, а в повітря викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація.





Фото пошкодженого 4-го реактора на ЧАЕС у 1986 році



З Київської області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.



Територія Білорусі після Чорнобильської трагедії постраждала навіть більше, аніж українська. Саме туди вітер поніс радіоактивну хмару. Так, згідно з даними вчених, Білорусь отримала близько 60% радіоактивного забруднення від загальної кількості в СРСР.