У Чорнобильській зоні відчуження спалахнула пожежа: фото

У Чорнобильській зоні відчуження сталася пожежа – загорілись кілька гектарів сухої трави. Наразі рятувальники локалізували вогонь.

До місця пожежі виїхали близько сотні рятувальників та понад 20 одиниць техніки, в тому числі – літак і вертоліт, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

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"Станом на 17:00 пожежу 30 відселених напівзруйнованих будівель та трав’яного настилу на площі 20 гектарів у зоні відчуження поблизу селища міського типу Поліське локалізовано", – пишуть рятувальники.



У зоні відчуження загорілась суха трава

Зазначимо, пожежі в Чорнобильській зоні відчуження відбуваються періодично – зазвичай горить суха трава. Останні масштабні пожежі були там влітку минулого року. Тоді вогонь охопив кілька гектарів лісу.