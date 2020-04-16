У Чорнобильській зоні знову почалась пожежа

Пожежа у Чорнобильській зоні відновилася. Директор Chornobyl Tour Ярослав Ємельяненко повідомив, що вогонь охопив територію поблизу села Корогод.

Про те, що Чорнобильська зона знову горить, повідомив у фейсбуці член громадської ради Державного агентства з управління зоною, директор Chornobyl Tour Ярослав Ємельяненко.

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Знов відкритий вогонь в Чорнобильській зоні,

– написав Ємельяненко.

За його словами, пожежа виникла неподалік села Корогод. Згодом директор Chornobyl Tour додав, що піщана буря роздмухує осередки тління до відкритого вогню в багатьох місцях. Він висловив сподівання, що цього разу держава відреагує миттєво.

Рятувальники поки не коментують ситуацію.

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