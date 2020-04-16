У Чорнобильській зоні знову почалась пожежа
Пожежа у Чорнобильській зоні відновилася. Директор Chornobyl Tour Ярослав Ємельяненко повідомив, що вогонь охопив територію поблизу села Корогод.
Про те, що Чорнобильська зона знову горить, повідомив у фейсбуці член громадської ради Державного агентства з управління зоною, директор Chornobyl Tour Ярослав Ємельяненко.
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Знов відкритий вогонь в Чорнобильській зоні,
– написав Ємельяненко.
За його словами, пожежа виникла неподалік села Корогод. Згодом директор Chornobyl Tour додав, що піщана буря роздмухує осередки тління до відкритого вогню в багатьох місцях. Він висловив сподівання, що цього разу держава відреагує миттєво.
Рятувальники поки не коментують ситуацію.
У Чорнобильській зоні знову виникла пожежа, поблизу села Корогод: карта
Пожежа у Чорнобильській зоні: основне
- Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Тоді загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
- Найскладнішою ситуація була 5 та 14 квітня. На другий день пожежі вогонь охопив площу приблизно 100 гектарів. А 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті. Тоді пожежа поширилася на відстань всього двох кілометрів від сховища радіоактивних відходів.
- Станом на ранок 16 квітня вогню там вже не було, але пожежники все ще гасили осередки тління.
- Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.
- Правоохоронці вже затримали людей, яких підозрюють у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону, а тоді поширився на велику площу.
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