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      У Чорнобильській зоні знову почалась пожежа

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      Чорнобильська зона знову горить / rbc.ua

      Пожежа у Чорнобильській зоні відновилася. Директор Chornobyl Tour Ярослав Ємельяненко повідомив, що вогонь охопив територію поблизу села Корогод.

      Про те, що Чорнобильська зона знову горить, повідомив у фейсбуці член громадської ради Державного агентства з управління зоною, директор Chornobyl Tour Ярослав Ємельяненко.

      Зверніть увагу Кличко допустив виникнення повторної пожежі у Чорнобильській зоні

      Знов відкритий вогонь в Чорнобильській зоні,
      – написав Ємельяненко.

      За його словами, пожежа виникла неподалік села Корогод. Згодом директор Chornobyl Tour додав, що піщана буря роздмухує осередки тління до відкритого вогню в багатьох місцях. Він висловив сподівання, що цього разу держава відреагує миттєво.

      Рятувальники поки не коментують ситуацію. 

      У Чорнобильській зоні знову виникла пожежа, поблизу села Корогод: карта

      Пожежа у Чорнобильській зоні: основне

      • Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Тоді загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
      • Найскладнішою ситуація була 5 та 14 квітня. На другий день пожежі вогонь охопив площу приблизно 100 гектарів. А 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті. Тоді пожежа поширилася на відстань всього двох кілометрів від сховища радіоактивних відходів.
      • Станом на ранок 16 квітня вогню там вже не було, але пожежники все ще гасили осередки тління.
      • Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.
      • Правоохоронці вже затримали людей, яких підозрюють у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону, а тоді поширився на велику площу.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Надзвичайні ситуації Новини Києва Новини України Чорнобиль Пожежа в Чорнобильській зоні Пожежа
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