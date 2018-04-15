У Чорногорії розпочалися президентські вибори
15 квітня у Чорногорії розпочалися президентські вибори. Близько 540 тисяч громадян Чорногорії мають право взяти у виборах.
Про це повідомляє dw.
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"Виборчі дільниці працюватимуть у неділю, 15 квітня, з 7:00 до 20:00", – йдеться у повідомленні.
Згідно з соцопитуванням, беззаперечним фаворитом нинішніх президентських перегонів у Чорногорії вважається 56-річний Міло Джуканович, який обіцяє зміцнити прозахідний курс та "захистити" країну від впливу Москви.
Джерело: 24 Канал
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