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      У Чорному морі має бути більше кораблів НАТО, – екс-міністр оборони Великобританії

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      Екс-міністр оборони Великобританії
      Екс-міністр оборони Великобританії / Фото з відкритих джерел

      Екс-міністр оборони Великобританії Майкл Феллон заявив, що країнам НАТО треба посилити практику авіаційного патрулювання в Чорному морі.

      Про це Майкл Феллон повідомив в інтерв'ю телеканалу "112 Україна".

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      Феллон розповів, що Україна не є членом НАТО, але є сусідом Альянсу і багато країн їй допомагає, намагаючись забезпечити стабільність української держави.

      До Одеси в п'ятницю прибуло судно Великобританії. Це важливо. Такі кроки мають бути регулярними і наполегливими. Я хотів би бачити більше морських кораблів НАТО в Чорному морі і більше військово-морської діяльності в Україні. Я також хотів би повернення авіаційної поліції НАТО. Коли я був міністром оборони, я скеровував у Чорне море такі літаки, що базувалися в Румунії,
      – зазначив Феллон.

      "НАТО не забуває своїх сусідів", – додав екс-міністр оборони Великобританії.

      Що сталося в Азовському морі?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Великобританія НАТО Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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