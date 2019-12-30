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      У Чорному морі помітили ще один корабель з російського Північного флоту

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      У Чорному морі помітили російський корабель "Віце-адмірал Кулаков" / facebook

      29 грудня, приблизно о 17:00 за київським часом, у води Чорного моря увійшов великий протичовновий корабель "Віце-адмірал Кулаков" проекту 1155, який належить Північному флоту Російської Федерації.

      На це звернув увагу керівник моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко в фейсбуці.

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      Зверніть увагу, що цей корабель вийшов зі своєї головної бази в Сєвєроморську лише 3 грудня. Тобто його перехід до Чорного моря планувався цілеспрямовано, а не в ході виконання завдань поблизу Сирії,
      – зазначив Клименко.

      Він підкреслив, що "Віце-адмірал Кулаков" – це великий та швидкісний корабель, який може розвивати швидкість 35 вузлів, тобто 65 км/год.

      За останні кілька днів це вже не перший корабель. 25 грудня до окупованого Севастополя прибув ракетний крейсер проекту 1164 – "Маршал Устинов", який також входить до складу Північного флоту Росії та перебував у складі угруповання ВМФ РФ в Середземному морі.

       

       

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Окуповані території Чорне море
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