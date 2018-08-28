У Данії хочуть провести дебати щодо відмови від правил ЄС

Прем'єр-міністр Данії Ларс Локке Расмуссен закликає обговорити на дебатах чотири підпункти відмови країни від правил Європейського Союзу.

Про це повідомляє данське видання Jyllands-Posten.

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Я повністю поважаю, що у нас є ці варіанти, їх може змінити тільки народ Данії. Я не закликаю до референдуму, але прошу провести дебати,

– сказав він.

За словами прем'єра, референдуму з цих питань протягом нинішнього терміну, який може тривати до осені наступного року, не буде.

Нагадаємо, Данія погодила будівництво 70-кілометрової огорожі вздовж кордону з Німеччиною, аби запобігти поширенню африканської чуми свиней, яку можуть переносити дикі кабани.

Про які правила йдеться?Специфіка членства Данії у ЄС схожа до британської. Країна приєдналася до Единбурзької угоди після того, як відкинула Маастрихтський договір. Угода надала їй низку виняткових прав, зокрема право не вводити єдину валюту. Данія відмовилася від політики ЄС щодо безпеки та оборони, громадянства, поліції і правосуддя, а також спільної валюти євро після референдуму 1992 року.