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      У Данії собачі упряжки визнали офіційним видом транспорту

      27 Читать новость на русском
      З 2019 року у Данії собачі упряжки офіційно стануть видом транспорту
      З 2019 року у Данії собачі упряжки офіційно стануть видом транспорту / patipuf

      Міністерство транспорту Данії визнало собачі упряжки офіційним видом транспорту. З 1 січня 2019 року у країні на них можна буде їздити по автодорогах і поруч з ними.

      Про це повідомило видання "Євро Пульс".

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      Мова йде не тільки про сані запряжені їздовими собаками, але і про спеціальні візки на колесах. Очікується, що в основному собачими упряжками будуть користуватися на прогулянках і як транспорт для активного відпочинку.

      Раніше на собачих упряжках можна було їздити тільки в спеціально відведених місцях.

      Їзда на собачих упряжках у Данії – традиційне мистецтво. В країні є клуб собачих упряжок Dansk Polarhunde Klub, члени якого тренують собак і разом влаштовують виїзди.

      Теги: Данія світ тварин Транспорт
      Джерело: 24 Канал
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