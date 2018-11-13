У Данії собачі упряжки визнали офіційним видом транспорту

Міністерство транспорту Данії визнало собачі упряжки офіційним видом транспорту. З 1 січня 2019 року у країні на них можна буде їздити по автодорогах і поруч з ними.

Про це повідомило видання "Євро Пульс".

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Мова йде не тільки про сані запряжені їздовими собаками, але і про спеціальні візки на колесах. Очікується, що в основному собачими упряжками будуть користуватися на прогулянках і як транспорт для активного відпочинку.

Раніше на собачих упряжках можна було їздити тільки в спеціально відведених місцях.

Їзда на собачих упряжках у Данії – традиційне мистецтво. В країні є клуб собачих упряжок Dansk Polarhunde Klub, члени якого тренують собак і разом влаштовують виїзди.