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      Демократи запідозрили віцепрезидента США Майка Пенса у причетності до тиску на Україну

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      Майк Пенс та Дональд Трамп
      Майк Пенс та Дональд Трамп / AP

      Демократи Палати представників Конгресу США вимагають у віцепрезидента США Майка Пенса надати до 15 жовтня документи по Україні в рамках розслідування справи про імпічмент Дональда Трампа.

      У спільному листі голів комітетів з закордонних справах, розвідки та урядової реформи опублікованому в четвер, повідомляється, що конгресмени запитують записи липневої бесіди Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, повідомляє AP.

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      Крім того законодавці цікавляться деталями зустрічі віцепрезидента із Зеленським 1 вересня у Варшаві, на якій, за твердженням глав комітетів, розглядалося питання про виділення Києву військової допомоги.

      У рамках проведеного Палатою представників розслідування справи про імпічмент ми вимагаємо від вас надати документи до 15 жовтня. Повідомлення піймають різні питання про те, яку роль ви могли грати у тиску президента США на президента України. Згідно з даними, представник вашого апарату міг безпосередньо брати участь в телефонній розмові 25 липня,
      – мовиться у запиті представників Конгресу.

      Раніше газета The Washington Post повідомляла, що один з ключових радників Пенса був присутній під час скандальної телефонної розмови.

      Це означає, що віцепрезидент повинен був отримати стенограму бесіди протягом декількох годин після її завершення. При цьому особи, близькі до Пенса, наполягають, що він не мав поняття про спроби Трампа чинити тиск на Зеленського.

      Що відомо про скандал із Трампом та Зеленським?У телефонній розмові, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Телефонна розмова Зеленського і Трампа
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