У день авіакатастрофи в Ірані горів ще один Boeing 737: відео з Ізраїлю
У літака Boeing 737 загорівся двигун – зранку 8 січня (у той же день, коли сталася жахлива авіакатастрофа в Тегерані). Інцидент трапився в міжнародному аеропорту імені Давида Бен-Гуріона поблизу Тель-Авіва в Ізраїлі.
Двигун літака авіакомпанії Rwanda Air загорівся перед зльотом, завдяки чому трагедії вдалося уникнути. Про це розповіли в ефірі місцевого радіо "Решет-бет".
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На борту лайнера було понад 100 пасажирів, усі – громадяни Ізраїлю. Летіти цей Boeing 737 мав від Бен-Гуріона до столиці Руанди Кіѓалі.
Відео двигуна літака у полум'ї опублікував у твіттері журналіст радіо "Решет-бет" Шарон Ідан:
Двигун загорівся, пояснили в авіакомпанії, через технічну несправність. Рейс відклали, пасажирів екстрено висадили з літака й повернули до термінала.
Літак Rwanda Air в аеропорту імені Бен-Гуріона / Фото з твіттера Ідо Вехтеля
У коментарях до опублікованого відео одні дописувачі звернули увагу, що мовиться про літак того ж типу, який розбився в Ірані. Інші ж відзначили, що нічого спільного між випадками в Ірані та Ізраїлі не бачать.
В Ірані вночі 8 січня розбився літак МАУ також марки Boeing 737, загинули 176 людей. Однак про причини катастрофи наразі достеменно не відомо: висувають версії про технічну несправність, про займання двигуна і навіть про те, що борт збили іранською ракетою.
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