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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      У день авіакатастрофи в Ірані горів ще один Boeing 737: відео з Ізраїлю

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      Так виглядає одна із модифікацій Boeing 737 / Ілюстративне фото (pixabay)

      У літака Boeing 737 загорівся двигун – зранку 8 січня (у той же день, коли сталася жахлива авіакатастрофа в Тегерані). Інцидент трапився в міжнародному аеропорту імені Давида Бен-Гуріона поблизу Тель-Авіва в Ізраїлі.

      Двигун літака авіакомпанії Rwanda Air загорівся перед зльотом, завдяки чому трагедії вдалося уникнути. Про це розповіли в ефірі місцевого радіо "Решет-бет". 

      Читайте також: Літак МАУ в Ірані могли збити ракетою: у соцмережах з'явився ймовірний фотодоказ

      На борту лайнера було понад 100 пасажирів, усі – громадяни Ізраїлю. Летіти цей Boeing 737 мав від Бен-Гуріона до столиці Руанди Кіѓалі. 

      Відео двигуна літака у полум'ї опублікував у твіттері журналіст радіо "Решет-бет" Шарон Ідан:

      Двигун загорівся, пояснили в авіакомпанії, через технічну несправність. Рейс відклали, пасажирів екстрено висадили з літака й повернули до термінала. 

      Ізраїль
      Літак Rwanda Air в аеропорту імені Бен-Гуріона / Фото з твіттера Ідо Вехтеля

      У коментарях до опублікованого відео одні дописувачі звернули увагу, що мовиться про літак того ж типу, який розбився в Ірані. Інші ж відзначили, що нічого спільного між випадками в Ірані та Ізраїлі не бачать.

      В Ірані вночі 8 січня розбився літак МАУ також марки Boeing 737, загинули 176 людей. Однак про причини катастрофи наразі достеменно не відомо: висувають версії про технічну несправність, про займання двигуна і навіть про те, що борт збили іранською ракетою.

      Усі новини про авіакатастрофу українського літака в Ірані – за цим посиланням. 

      Авіакатастрофа в Ірані: бортпровідниця опублікувала фото екіпажу перед вильотом
      8 січня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини Ізраїля Пожежа авіація
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