У День Конституції в Україні спецслужби РФ готували масові заворушення: СБУ викрила плани

Працівники СБУ припинили діяльність 2 жителів Дніпропетровщини, які у заборонених російських соціальних мережах провокували інтернет-користувачів до масових заворушень у День Конституції України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Українські спецслужбовці з’ясували, що жителі Дніпра та Жовтих Вод за завданням представників російських спецслужб поширювали у соцмережах спеціально підготовлені матеріали, адаптовані саме для жителів регіону.

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Протягом останнього місяця основні зусилля зловмисників були спрямовані на провокацію масових заворушень та порушень громадського порядку під час урочистих заходів до Дня Конституції України, – зазначили в СБУ.

Окрім того, серед матеріалів зловмисників також були виявлені звинувачення на адресу підрозділів Об’єднаних сил у провокаціях обстрілів на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Знайдені були і неправдиві довідки прихильників проросійських бойовиків зі значно завищеними втратами ЗСУ.



Інтернет-матеріали викритих зловмисників

Зловмисники також агітували за входження центральних і східних областей України до складу Росії та насильницької зміни конституційного ладу держави.



Інтернет-матеріали викритих зловмисників

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання, яке зловмисники використовували для розповсюдження антиукраїнських матеріалів та закликів до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території і держкордону України. В агітаторів також були виявлені інструкції, спеціально розроблені та надані для розповсюдження представниками російських спецслужб для обходу блокування заборонених в Україні соцмереж та інтернет-сайтів.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Тривають невідкладні слідчі дії.



Один із викритих зловмисників

Дивіться відео про припинення СБУ діяльності мережі антиукраїнських інтернет-провокаторів: